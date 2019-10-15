الدرب 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسشرعت بلدية محافظة الدرب في تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الماضي.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي أن الفرق الميدانية نفذت عددًا من الجولات الرقابية في المحافظة، حيث أسفرت عن إغلاق ١٣ مقهى مخالفًا، وذلك بعد أخذ إقرارات وتقديم إشعارات لتلك المواقع بتوفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تنفيذ البند وتطبيق آلية الإفصاح، وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ، وبعد اتخاذ الإجراءات تم اشعارهم بسرعة تطبيق الإقرار.وبين الخرمي انه في حال تكرار المخالفات السابقة سيتم فرض الحد الأعلى مع غلق المنشاة حتى يتم تطبيق آلية الإفصاح، وتحصيل رسوم منتجات التبغ، موضحا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حددت رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة حيث تناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.وشدد رئيس بلدية الدرب على أهمية قيام المنشأة المرخص لها، بإيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.// انتهى //17:10ت م0226