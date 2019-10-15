أبوظبي 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسوقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا اليوم مذكرات تفاهم بين البلدين .شهد مراسم توقيع الاتفاقية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور أبوظبي حاليا.وتهدف الاتفاقية إلى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عددًا من المجالات الاقتصادية و الاستثمارية و البيئية و التي تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.// انتهى //17:13ت م0227