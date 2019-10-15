سياسي / ولي عهد أبوظبي و الرئيس الروسي يشهدان توقيع اتفاية شراكة بين البلدين
الثلاثاء 1441/2/16 هـ الموافق 2019/10/15 م واس
أبوظبي 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا اليوم مذكرات تفاهم بين البلدين .
شهد مراسم توقيع الاتفاقية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور أبوظبي حاليا.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عددًا من المجالات الاقتصادية و الاستثمارية و البيئية و التي تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.
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17:13ت م
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