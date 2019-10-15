مكة المكرمة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسدشّن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة اليوم، وحدة العمل التطوعي، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل السواط، و عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والأهلية وقيادات العمل الخيري والتطوعي بمكة المكرمة، وذلك بمقر المكتب.وأوضح السواط أن هذا التدشين يعد الأول على مستوى المكاتب التعاونية بالعاصمة المقدسة, التي تسهم في مجال العمل التطوعي من خلال تهيئة الفرص التطوعية وتمكين المتطوعين من خدمة ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .من جانبه بين نائب رئيس مجلس إدارة مكتب أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن وحدة العمل التطوعي بالمكتب تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وبناء الفرق التطوعية المتخصصة للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.وفي نهاية حفل التدشين تمّ تكريم المشاركين من الجهات الحكومية والأهلية بدروع تذكارية .// انتهى //17:14ت م0228