الرياض 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في الرياض اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر.وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل التنسيق والتعاون بين الجانبين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.// انتهى //17:14ت م0229