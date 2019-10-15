المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية العناية بالجوانب المعرفية والعلمية بمفهومها الشاملة ، المتضمنة العلوم التطبيقية والمحاور الشرعية التي تقدمها المتاحف لزوارها فضلاً عن تعزيز العوائد المادية التي تضمن الاستدامة لهذه المنظومة المعرفية.جاء ذلك خلال رعاية سموه مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المقرر إنشاءه على مساحة 20.000 متر مربع في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ورئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية أمين شاكر ،وعدد من المسؤولين.ونوه سمو أمير المنطقة إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في العروض المتحفية لتتكون لدى الزائر صوراً واقعية من الحياة الاجتماعية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وترسم ملامح فنون الحكم في عهد صدر الإسلام .وأشار سموه إلى أن العمل بدء فعلياً منذ فترة بإنشاء نموذج للمعرض يتناول السيرة المباركة ويسلط الضوء على مختلف المناحي الشخصية لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويحاكي جزء مما سيحتضنه المركز الرئيسي لمعرض السيرة النبوية الذي ستكون له عدة أفرع في أنحاء مختلفة من العالم بوصفه مشروعاً حضارياً يعيد للذاكرة الإنسانية ومن هذه الأرض الطيبة مفهوم مكارم الأخلاق، وسماحة الدين الاسلامي ووسطيته، وما ينطوي عليه من جوانب أخلاقية وإنسانية رفيعة.من جانبه أشار معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى أن المتحف بمقره الرئيس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعكس الأهمية والاستحقاق فالمملكة هي أرض الرسالة ومنطق حضارة الإسلامي وعلى ثراها الطاهر اكتمل الدين ليحمله للعالمين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه لافتاً إلى أن رابطة العالم الإسلامي تقلت طلبات من 24 دولة ترغب في إقامة نُسخ فرعية من المتحف والتي ستكون بدايتها في الجمهورية الاندونسية وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ستشارك الرابطة بنسخة من المتحف في معرض إكسبو 2020 في دبي.وقدّم العيسى شكره لسمو الأمير فيصل بن سلمان على توجيهه الكريم باحتضان المقر الرئيس للمتحف في المدينة المنورة، فضلا عن متابعته المستمره لهذا المشروع الهام والذي يأتي منسجماً مع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لخدمة الإسلام والمسلمين.عقب ذلك، شاهد سمو أمير المنطقة عرضاً مرئياً عن معرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في نسخه السابقة، وما تضمنته من عروض متحفية.مما يذكر أن الاتفاقية المبرمة بين رابطة العالم الإسلامي ومدينة المعرفة الاقتصادية تهدف إلى إنشاء المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في المدينة المنورة ليكون أحد المعالم الهامة التي تحتضنها المملكة لخدمة السيرة النبوية الشريفة باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، مشتملا على المراكز العلمية والبحثية التابعة ومراكز التدريب والتطوير والترجمة وصالات العرض المتحفي المتطورة وقاعات المؤتمرات الدولية والندوات العلمية ومركزاً للمرأة والطفل والعديد من المناشط المختلفة ليكون مصدر إشعاع عالمي حضاري تنبثق أنواره من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالم.// انتهى //17:18ت م0231