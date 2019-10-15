بنوم بنه 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسحقق المنتخب العراقي لكرة القدم فوزه الثاني على مضيفه الكمبودي بأربعة أهداف دون رد اليوم في بنوم بنه, ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا 2023 ومونديال 2022.ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة موقتا بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تلعب لاحقاً مع البحرين، وبقيت كمبوديا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن هونغ كونغ التي لم تلعب في هذه الجولة.// انتهى //18:28ت م0258