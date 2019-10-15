الأحساء 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس, دورة لمنسوبي قوة أمن المنشآت في الأحساء حول برنامج "إثراء تجربة الزائر".وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي أن المتدربين تعرفوا على بعض المفاهيم المتعلقة بصناعة السياحة، والتأكيد على أصالة الضيافة السعودية، وتعزيز الهوية الوطنية، فضلاً عن أهمية السياحة من الجانب الاقتصادي في تحسين ميزان المدفوعات، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية، وزيادة مستويات الدخل، وزيادة إيرادات الدولة.وأكد المهندس الفريدي أنه جرى خلال الدورة التشديد على أهمية إظهار الثقافة الإسلامية والعربية المتمثلة في العادات و التقاليد وعلى رأسها الترحيب بالضيف و الكرم وحسن الوفادة وبذل الخدمة الكاملة بجودة عالية، وكذلك تقبل الزائر بثقافته وعدم تهميشها و ازدرائها، و العناية بمهارات التواصل الإنساني بمعرفة المفردات العالمية للاتصال مثل الابتسامة، و التواصل البصري، وطلاقة الوجه ومعرفة بعض الفروقات الثقافية في التواصل.// انتهى //18:33ت م0259