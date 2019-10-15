عرعر 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر اليوم، الاجتماع الأول للمجلس في دورته الثالثة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سالم العنزي وذلك في مقر الاجتماعات.وقدم المجلس خلال الاجتماع الشكر والتقدير لفريق عمل الجمعية على ما يقوم به من جهود ملموسة، مقدماً شكره لمجلس الإدارة السابق على ما قدموه طيلة فترة تكليفه.واطلع المجلس على سير العمل بالجمعية وآلية شروط الاستفادة من خدمات الجمعية وأقسامها المتنوعة وبحث طريقة التطوير والتجديد ونحوها، فيما قدم قسم التقنية عرضاً عن البوابة الإلكترونية الجديدة للجمعية للمستفيدين، والخدمات والميزات التي تقدمها في عملية إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد، وفتح نوافذ جديدة التي يتوقع إطلاقها في حلول عام 2020 .// انتهى //18:34ت م0260