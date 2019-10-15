القاهرة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة الدول العربية "إدارة المعلومات والتوثيق" غدا فعالية خاصة لتقديم مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع إلى المكتبة المركزية بجامعة الموصل في العراق.وتشمل الإهداءات التي تعقد بمكتبة الأمانة العامة للجامعة ويحضرها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، مجموعة منتقاة من الكتب والمراجع يصل عددها إلى ثلاثة آلاف عنوان، في مختلف مجالات العمل العربي المشترك والعلوم الإنسانية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدعم مبادرات إعادة إحياء المكتبات الجامعية المركزية في الدول العربية المتضررة جراء النزاعات والحروب، وعلى الأخص مبادرة دعم وإعمار المكتبة المركزية لجامعة الموصل في العراق التي تم تدميرها ونهب مقتنياتها بالكامل.// انتهى //18:35ت م0261