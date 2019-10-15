السيح 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس‏تنظم كلية المجتمع التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بعد غداً، حلقة عمل حول دور وإسهام رواد الأعمال في اقتصاد المملكة، وذلك بمقر الكلية في حي المنتزه بمدينة السيح.وتأتي حلقة العمل التي يشارك فيها نخبة من المتخصصين, ضمن سلسلة البرامج المجتمعية التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //18:42ت م0263