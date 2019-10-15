أبوظبي 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس دائرة الطاقة الإماراتي المهندس عويضة مرشد المرر اليوم وزير الطاقة الروسي ألكسندر فالينتينوفيتش نوفاك الذي يزور الامارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة في ظل ما يمتلكانه من خبرات وقدرات ومكانة عالمية مميزة في هذه المجالات، إضافة إلى بحث آليات التعاون والاستفادة مما تمتلكه روسيا من إمكانات بشرية هائلة قادرة ومؤهلة في مجال توفير التدريب والمساهمة في تطوير القدرات المحلية في قطاع الطاقة بأبوظبي في المجالات الإدارية، والتقنية، والتشغيلية، فضلا عن التعريف بالقدرات التقنية والبحثية الروسية في مجالات وأعمال الطاقة وسبل تعاون الطرفين لتوظيفها خدمة لقطاع الطاقة في أبوظبي .// انتهى //18:45ت م0265