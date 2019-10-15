نيويورك 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً، إذ حد الإعلان عن أرباح قوية من جيه.بي مورجان تشيس ويونايتد هيلث وجونسون آند جونسون، من أثر المخاوف حيال تداعيات حرب التجارة الأمريكية الصينية طويلة الأمد على قطاع الشركات في الولايات المتحدة.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 23.84 نقطة بما يعادل 0.09% ليصل إلى 26811.20 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 7.46 نقاط أو 0.25% إلى 2973.61 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 26.20 نقطة أو 0.33% إلى 8074.85 نقطة.// انتهى //18:47ت م0266