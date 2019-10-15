الكويت 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم رئيسة البرلمان الصربي مايا جويكوفيتش التي تزور الكويت حاليًا .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة خاصة في شقها البرلماني، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والبنود المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد وآلية تنسيق المواقف بين الجانبين تجاهها .// انتهى //18:48ت م0267