طرابلس 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساستقبل الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز اليوم وفدًا من مصراتة ضم عضوي مجلس النواب سليمان الفقيه ومحمد رعيد وعضو المجلس الأعلى للدولة محمد التائب.وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، بحث آخر التطورات، وسبل إعادة إحياء العملية السياسية، وضرورة السير في الإصلاحات الاقتصادية .// انتهى //18:49ت م0268