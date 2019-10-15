الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسعقد مركز الملك عبد العزيز للحوار لوطني أمس, لقاء بعنوان "حكاية إنسان", بمشاركة عدد من القطاعات .وأوضح المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الايتام صالح بن عبدالله اليوسف، خلال اللقاء دور الجمعية في رعاية الايتام، وما تقدمه من خدمات وبرامج للأيتام والأرامل, وأهداف تعمل من منظور اجتماعي, مشيراً إلى أن الجمعية استطاعت عقد 40 شراكة مع عدة قطاعات مختلفة، وضم 1000 متطوع ومتطوعة للمشاركة في برامج الجمعية .وأبان اليوسف أنه جرى منح أبناء وفتيات "إنسان" 25 سيارة للعمل بها في إحدى الشركات كقرض حسن من إحدى البنوك، بالإضافة إلى برامج الابتعاث والزواج وغيرها.وأبدى المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الايتام في نهاية اللقاء سعادته بسماع نماذج رائعة من قصص نجاح أبناء "إنسان", الذي كان للجمعية دور في تحقيق طموحاته، عاداً إياهم نماذج رائعة تفتخر بهم جمعية إنسان, مشيداً بجهود مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ودوره الكبير في توطيد للحمة بين جميع شرائح المجتمع.يذكر أن اللقاء عرض فيلماً عن إنجازات جمعية إنسان، كما جرى عرض بعض حكايات نجاح أبناء "إنسان".// انتهى //18:51ت م0270