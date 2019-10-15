بيروت 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.78 % ، أي ما يعادل 5 نِقَاط، ليقفل عند مستوى 767.03 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 20 ألفا و 71 سهماً، بقيمة 179 ألفاً و 829 دولاراً، نفّذت من خلال 12 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و 577 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و 636 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:00ت م0271