الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واستأهل فريقا عرعر والجيل إلى دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي 1440-1441هـ، وذلك بعد اعتذار ناديي النجمة والمحمل عن المشاركة هذا الموسم.واستطاع عرعر التأهل بعد حصده العلامة الكاملة بواقع أربع نقاط في الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري الدرجة الأولى، التي اختتمت منافساتها اليوم على صالة نادي الشباب بالرياض، حيث تمكن عرعر من الفوز في لقاء الجولة الأولى على الجيل بنتيجة (19-21)، وتفوق على العروبة في لقاء الجولة الثانية بنتيجة (25-28) ، بينما تأهل الجيل بعدما حصد نقطتين بفوزه على العروبة بنتيجة (26-21)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة الثلاثية.// انتهى //19:03ت م0272