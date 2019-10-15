ينبع 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسانطلق بتعليم ينبع اليوم, البرنامج التدريبي "صناعة الاسم المهني", الذي ينفذه قسم الإشراف التربوي بالتعاون مع جامعة طيبة وقسم التطوير التربوي ومركز التميز المؤسسي، ويستهدف معلمات العلوم الشرعية في محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها, وذلك بمركز التدريب التربوي بينبع البحر.ويهدف البرنامج الذي يستمر مدة ثلاثة أيام، إلى إكساب المتدربات مهارات القرن الـ 21, التي تمكنهن من الترشح لجوائز التميز على مستوى المملكة.وأفادت منفذة البرنامج المشرفة التربوية سامية الغامدي أنه من المتوقع بعد إنهاء البرنامج أن يكون لدى المتدربات القدرة على تحديد مهارات معلم القرن الـ 21 ، وترتيب الأولويات، وتمييز مقومات صناعة الاسم المهني، وتوثيق المنجزات بما يتناسب مع معايير جائزة التميز فئة المعلم، وتحديد مهارات معلم القرن الـ 21، وترتيب الأولويات.وأضافت الغامدي أن البرنامج سيحفل بعدد من الاستراتيجيات الحديثة كبحث الدرس والمناقشة والحوار والعصف الذهني والتعلم التعاوني، متناولاً جملة من المحاور تشمل التعريف بمفهوم صناعة الاسم المهني وأهميته ومقوماته، ومعايير جائزة التميز فئة المعلم، وخطوات الاستعداد للتقديم لجائزة التميز، ومهارات معلم القرن الـ 21، ومصفوفة الوقت وترتيب الأولويات, والمفاتيح العشرة لصناعة الاسم المهني، والتعرف على أنواع الانجاز وكيفية إدارة الضغوط.// انتهى //19:41ت م0290