المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسدشنت الإدارة العامة لتعليم الموهوبين بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، اليوم، المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين.ويهدف المشروع للكشف عن المواهب الوطنية وتوجيهها وتنميتها من خلال المشاركة في منح دراسية وبرامج اثرائية من خلال مشاركات ومسابقات محلية ودولية.ودعت الإدارة الراغبين بالتسجيل الدخول على موقع التسجيل من خلال الرابط : Http://mawhiba.org, مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الطلاب من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الأول الثانوي.// انتهى //19:43ت م0291