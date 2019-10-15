البيرة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسغرس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم شتلة زيتون في حديقة الاستقلال بمدينة البيرة .وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب: إن غرس شتلة الزيتون لها رمزية كبيرة، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط فلسطين والمملكة العربية السعودية.من جهته قال المسحل : شرف كبير لنا أن نغرس هذه الشتلة في الأرض المباركة، ودلالات على العلاقات القوية المتجذّرة بين البلدين، متمنيا تكرار هذه الزيارة مرة أخرى، وأن تكون هذه الشتلة قد أثمرت .// انتهى //20:10ت م0296