رياضي / رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يغرس شتلة زيتون في حديقة الاستقلال بمدينة البيرة
الثلاثاء 1441/2/16 هـ الموافق 2019/10/15 م واس
البيرة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس
غرس رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم شتلة زيتون في حديقة الاستقلال بمدينة البيرة .
وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب: إن غرس شتلة الزيتون لها رمزية كبيرة، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط فلسطين والمملكة العربية السعودية.
من جهته قال المسحل : شرف كبير لنا أن نغرس هذه الشتلة في الأرض المباركة، ودلالات على العلاقات القوية المتجذّرة بين البلدين، متمنيا تكرار هذه الزيارة مرة أخرى، وأن تكون هذه الشتلة قد أثمرت .
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20:10ت م
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