الخرطوم 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم سفير مصر لدى السودان حسام عيسى.وأشادت الوزيرة السودانية بالعلاقات الإيجابية بين البلدين والتعاون الثنائي بينهما في العديد من المجالات، مشددة على أهمية دعم المجتمع الدولي للسودان في المرحلة القادمة وإزالة كافة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.من جانبه أكد السفيرالمصري دعم بلاده للسودان وتعزيز التعاون معه في كل المجالات وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية، مضيفًا أن مصر سوف تواصل دعمها للسودان بالتركيز على المشروعات الإستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، مشيرًا إلى اكتمال الترتيبات لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بتكلفة 4 ملايين دولار.// انتهى //20:13ت م0297