إسلام آباد 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسقتل أحد عناصر الشرطة الباكستانية وأصيب عشرة آخرون بينهم خمسة من رجال الشرطة جراء انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم كويتا جنوب غربي باكستان.وأوضح نائب مفتش عام شرطة كويتا عبدالرزاق شيما أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية على الطريق الرئيس في كويتا، وفُجّرت بالتحكم عن بُعد في أثناء مرور سيارة دورية للشرطة بالقرب منها، مضيفًا أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان لياقت شاهواني: إن الانفجار يدل على تخبط العناصر الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم.// انتهى //20:22ت م0299