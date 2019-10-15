الخرطوم 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بمكتبها اليوم بمندوب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في السودان عبدالله فاضل.وبحث اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة للمديرة التنفيذية للـ "يونيسيف" في الفترة من 24 - 26 أكتوبر الجاري.وأشاد ممثل منظمة "اليونيسيف" بجهود السودان في مجال حماية الأطفال من التجنيد والانتهاكات في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة، مؤكدًا أهمية تواصل الجهود لضمان عدم رجوع السودان الذي منح فترة اختبار لمدة 6 أشهر لقائمة الدول التي تجنّد الأطفال.من جانبها أكدت الوزيرة السودانية التزام بلادها بالمواثيق الدولية كافة الخاصة بحماية الأطفال في مناطق النزاعات ومنع تجنيدهم أو تعرضهم لانتهاكات نفسية أو جسدية أو تشغيلهم.// انتهى //20:22ت م0300