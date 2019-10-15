الخرطوم 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" شو دونغ يو بمقر المنظمة في روما اليوم مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخري.وأكد الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي في عدد من المبادرات الإقليمية، لا سيما المبادرة الرئيسة لندرة المياه، والتي تعد قضية حيوية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، من أجل التوصل إلى حلول أكثر واقعية ومستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى بحث أوضاع الأمن الغذائي في الإقليم وإمكانية وضع خطة عمل لتضافر جهود المنظمتين في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمتين، ومناقشة آلية العمل فيما يتعلق بالفرص المستقبلية، بما في ذلك تحديث النظام الغذائي في المنطقة، وقضايا مجموعة العشرين وإنشاء خارطة طريق فعالة للأنشطة المشتركة في المنطقة.// انتهى //20:30ت م0302