مأرب 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي دعم المملكة العربية السعودية لليمن وجيشها ووقفتها الثابتة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أرضه, وتضحياتها الغالية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.وأوضح وزير الدفاع اليمني خلال حفل تخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة ضد المليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران والمشروع الفارسي في مختلف مناطق اليمن، وتُحاصر المليشيا في الحديدة وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب اليمن// انتهى //20:34ت م0303