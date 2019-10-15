تبوك 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الإشراف التربوي اليوم لقاءً تربوياً لعرض مؤشرات نواتج التعلم ومتابعة تطبيقها في مدارس المنطقة, مستهدفاً 78 مشرفة تربوية,وذلك على مسرح الإدارات النسائية بتبوكوأوضحت أخصائية التقويم بتعليم تبوك ابتسام الربيع أن اللقاء تناول التعديلات على منظومة الأداء الإشرافي الإصدار "6 " ، وركز على نواتج التعلم ورفع التحصيل الدراسي لدى الطالبات، وأهمية التعاون بين المشرفة وقائدة المدرسة والمعلمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للمدرسة في نواتج التعلم ورفع تقارير من القائدة ورئيسة القسم وأخصائية التقويم عن مدى التحسن في مستوى الطالبات بعد إجراء الاختبارات، في إطار تحسين وتنمية مهارات القيادات المدرسية في تطبيق مؤشرات نواتج التعلم .// انتهى //20:46ت م0306