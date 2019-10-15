الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات الإسباني لويس فونسيكا جاهزية المنتخب للمشاركة في تصفيات غرب آسيا بالبحرين المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا في تركمانستان 2020م.وقال فونسيكا في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم : "أكملنا جاهزيتنا للمشاركة في تصفيات غرب آسيا من خلال 4 مراحل أقيمت في الفترة الماضية ما بين معسكرات داخلية وخارجية وخوض عدد من المباريات الودية".وأضاف مدرب الأخضر بأن منتخبات غرب آسيا تطورت كثيرًا في لعبة كرة قدم الصالات، لافتًا الانتباه إلى أن جميع المنتخبات المشاركة لديها حظوظ متساوية في التأهل للنهائيات الآسيوية.ويفتتح غدًا الأربعاء المنتخب الوطني مشواره في التصفيات عندما يلتقي منتخب قطر على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.وأنهى الأخضر استعداداته للمواجهة بإقامة تدريباته على الصالة التي ستحتضن مباريات التصفيات بقيادة لويس فونسيكا الذي أعدّ الخطة والطريقة التي سينتهجها في المباراة وسط جدية كبيرة من اللاعبين.من جهة أخرى عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي اجتماعًا فنيًا بجميع ممثلي المنتخبات المشاركة جرى خلاله التطرق إلى لائحة التعليمات وآليتها الإعلامية والتسويقية والأمنية للتصفيات ، بالإضافة إلى تحديد ألوان أطقم المنتخبات المشاركة .// انتهى //20:56ت م0308