الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأقيمت اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراتين جمعت الجيل مع حطين والمجزل مع الثقبة.على ملعب مدينة المجمعة الرياضية حقق فريق الثقبة فوزًا على مضيفه المجزل بهدف دون رد، سجله اللاعب بدر الخميس في الدقيقة 15، رافعًا رصيد فريقه لـ 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا فيما توقف رصيد المجزل عند 7 نقاط في المركز التاسع عشر .وتعادل الجيل مع حطين بدون أهداف على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ، ليكون رصيد الجيل 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد حطين لـ 8 نقاط في المركز الخامس عشر .وتتواصل غدًا الأربعاء منافسات الجولة بإقامة 5 لقاءات حيث يلتقي النهضة مع أحد والنجوم مع العين والتقدم مع الشعلة والأنصار مع الجبلين وجدة مع الكوكب.وتقام يوم الخميس مباراة واحدة تجمع نجران مع ضيفه البكيرية على أستاد جامعة نجران ، على أن تختتم منافسات الجولة الجمعة القادم بمواجهتين تجمع الأولى بين الخليج والقادسية، والثانية بين الباطن والطائي.// انتهى //20:56ت م0309