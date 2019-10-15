الخبر 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساختتم ملتقى "نرعاك" السادس الذي نظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس فعالياته تحت شعار "أسرة مترابطة .. مجتمع آمن" وذلك في مقر سايتك بالخبر.وسلط الملتقى الذي شارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة الضوء على 19 مبادرة للمسؤولية الاجتماعية التي تدعم رؤية المملكة 2030 في التنمية الاجتماعية.وأوضح مساعد مدير عام سايتك وليد الرشيد أن الملتقى يهدف إلى تعميق التواصل بين أفراد الأسرة وتعزيز مستوى الاستقرار داخلها، مشيراً إلى أن الملتقى جاء ليؤكد بأن الأسرة هي نواة المجتمع وبصلاحها يزداد المجتمع استقرارا وتماسكا ويواصل نموذجه المكتمل للتنمية الذي يستند لقيم إنسانية وحضارية تزيد تطوره وازدهاره وتحافظ على خصوصيته وتفرده.//انتهى//20:57ت م0310