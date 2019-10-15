طرابلس 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الاقتصاد والصناعة الليبي علي العيساوي اليوم في طرابلس نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى الموازنة والإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا التعديلات المقترحة لسياسة الدعم وتنشيط قطاع الاستثمار والمشاريع التنموية في ليبيا عبر وسائل متعددة، منها طرح صكوك مختصة لتحفيز النمو.// انتهى //21:25ت م0314