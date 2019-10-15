توركو 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسفاز منتخب فنلندا لكرة القدم على منتخب أرمينيا بثلاثة أهداف دون رد اليوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020م).ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أرمينيا عند عشر نقاط في المركز الثالث.وكان المنتخب الإيطالي ضمن رسميا تأهله إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا عن هذه المجموعة عقب فوزه على المنتخب اليوناني بهدفين دون رد .// انتهى //21:34ت م0316