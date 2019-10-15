رياضي / الأردن يتغلب على النيبال بالتصفيات الآسيوية لكرة القدم
الثلاثاء 1441/2/16 هـ الموافق 2019/10/15 م واس
عمّان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس
تغلب المنتخب الأردني لكرة القدم على ضيفه النيبالي بثلاثة أهداف دون رد، اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أسيا 2023.
ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني للمجموعة التي تتصدرها أستراليا ب9 نقاط، فيما تجمد رصيد نيبال عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.
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22:20ت م
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