عمّان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واستغلب المنتخب الأردني لكرة القدم على ضيفه النيبالي بثلاثة أهداف دون رد، اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أسيا 2023.ورفع المنتخب الأردني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني للمجموعة التي تتصدرها أستراليا ب9 نقاط، فيما تجمد رصيد نيبال عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.// انتهى //22:20ت م0322