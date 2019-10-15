واغادوغو 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسشدّد رئيس بوركينا فاسو روش كابوري على الوحدة الوطنية والتضامن بين البوركينيين لمواجهة الهجمات الإرهابية.وأوضح في كلمة له نشرتها الصحف المحلية اليوم أن الطوائف الدينية تتعرض بشكل متزايد لهجمات إرهابية خاصة في بلاده خلال الأيام القليلة الماضية.وقال: "إن أحد المساجد بسالموسي في بلدة ماركوي (أقصى الشمال) تعرض الجمعة الماضية لهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصًا"، مضيفًا أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض الحياة في بلاده ما يدعو إلى ضرورة التماسك الاجتماعي.// انتهى //22:47ت م0324