سكاكا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 ماستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم مديرعام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.واطلع سمو نائب أمير الجوف من الدكتور الشهراني على سير العمل في مستشفيات وقطاعات الصحة بالمنطقة، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين .ونوه سموه بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للقطاع الصحي في المنطقة ومحافظاتها.وأعرب الدكتور الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما المستمر للقطاع الصحي بمنطقة الجوف.//انتهى//23:14ت م0325