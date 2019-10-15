عام / سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
الثلاثاء 1441/2/16 هـ الموافق 2019/10/15 م واس
سكاكا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم مديرعام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.
واطلع سمو نائب أمير الجوف من الدكتور الشهراني على سير العمل في مستشفيات وقطاعات الصحة بالمنطقة، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين .
ونوه سموه بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - للقطاع الصحي في المنطقة ومحافظاتها.
وأعرب الدكتور الشهراني عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما المستمر للقطاع الصحي بمنطقة الجوف.
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23:14ت م
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