جيزان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة نشاط الطالبات اليوم ، البرنامج التعليمي للقيم الأولمبية والذي ينفذه المكتب التنسيقي للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بتعليم جازان في جميع مكاتب التعليم بالمنطقة .وبيّنت مديرة إدارة نشاط الطالبات إشراق ولي أهمية الرياضة في حياة الفرد وضرورة بناء هذا الجيل صحياً ورياضياً بالتوازي مع البناء المعرفي ، مضيفة أن الإدارة تسعى من خلال عدد من البرامج لتعزيز ممارسة الرياضة البدنية وغرس حب الرياضة في الأجيال القادمة.بدورها أوضحت مشرفة النشاط الصحي والبدني انتصار زميم أن الهدف العام من البرنامج هو تعريف العاملين في الميدان التربوي بالقيم الأولمبية وكيفية إكساب الطلاب والطالبات هذه القيم ، مضيفة أن إقامة مثل هذه البرامج سينعكس إيجابياً على الميدان ويكسب المشاركات فيها المهارات والمعلومات الرياضية التي تمكنهم من أداء عملهم.يُذكر أن البرنامج سيعقد بمكاتب التعليم في وسط جازان والعارضة وصامطة وفرسان وأبوعريش ومكتب أحد المسارحة والحرث ويستهدف معلمات التربية الصحية والبدنية في مدارس مكاتب التعليم .// انتهى //23:59ت م0341