الطائف 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم، المرحلة النهائية لمسابقتي منافسات أولمبياد اللغة العربية والمسابقة الثقافية الوطنية الكبرى لطلاب المرحلة الثانوية، والتي نظمتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في النشاط الثقافي، بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، ورئيس النشاط الثقافي فؤاد الطلحي، وذلك على مسرح إدارة النشاط الطلابي.وشارك في التصفيات 39 طالب، وسيمثل الطالب الفائز في منافسات أولمبياد اللغة العربية وثلاثة طلاب في المسابقة الثقافية الوطنية الكبرى، إدارة تعليم الطائف في خوض منافسات المسابقتين على مستوى وزارة التعليم.من جهته نوه العصيمي بالمشاركات الطلابية المميزة التي شهدتها المرحلة النهائية مسابقتي منافسات أولمبياد اللغة العربية والمسابقة الثقافية الوطنية الكبرى بإدارة تعليم الطائف، متمنياً لجميع الطلاب المرشحين التوفيق وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من المنافسات واستثمار نتائجها بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، راجيًا أن يوفقوا في حصدهم لمراكز متقدمة على مستوى الوزارة .وثمن مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الطائف ، حرص مدير عام التعليم بالطائف الدكتور طلال اللهيبي، ودوره في العمل على التحسين والتطوير المستمر في رفع المستوى التحصيلي لدى الطلاب بما يسهم ذلك في المنافسات الطلابية بتحقيق مراكز متقدمه وانجازات، مقدماً شكره لجميع المشرفين في مختلف المنافسات على الجهود المبذولة، والتعاون المثمر.// انتهى //23:59ت م0342