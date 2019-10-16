المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسزار دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان اليوم, المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, وصاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.// انتهى //00:15ت م0343