عام / رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس
زار دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان اليوم, المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, وصاحبيّه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
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