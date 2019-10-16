جبل طارق 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسحقق منتخب جورجيا انتصارًا خارج أرضه بتغلبه على مضيفه منتخب جبل طارق (3 - 2) اليوم ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).وتلقى منتخب جبل طارق بذلك الهزيمة السادسة على التوالي وظل قابعًا في المركز الخامس الأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط، بينما رفع منتخب جورجيا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع قبل الأخير.// انتهى //00:21ت م0345