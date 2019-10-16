طنجة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الغابوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية اليوم في طنجة.وسجل هدفي المغرب نور الدين أمرابط في الدقيقتين 33 و69 (ضربة جزاء)، فيما سُجلت أهداف المنتخب الغابوني في الدقائق 21 و48 و80 .وكان المنتخب المغربي قد تعادل مع نظيره الليبي بهدف لمثله، في المباراة الودية الي أقيمت مساء الجمعة الماضي.يذكر أن المنتخب المغربي يستهل مشوار التصفيات القارية بمواجهة منتخب موريتانيا يوم 15 نوفمبر المقبل بالرباط، ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا منتخبي أفريقيا الوسطى وبوروندي.// انتهى //00:24ت م0346