جدة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، حرص الجامعة على أهمية تلبية مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتسارعة.وأوضح خلال اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم لمقر الجامعة لتسليط الضوء على استضافة الجامعة للمؤتمر الدولي الخامس لطب الأسنان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك خلال الفترة 22-25 صفر لعام 1441هـ الموافق 21 -24 أكتوبر لعام 2019 أن عدد كبير من كليات الجامعة حققت هدف توظيف الخريجين خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر من تاريخ تخرجهم،.وأشار الدكتور اليوبي إلى أن الجامعة أنشأت مركز مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وشكّلت لجان استشارية تضم خبراء وأرباب عمل من مختلف الجهات والقطاعات للعمل على سد الفجوة وتحديث الأدوات التي يتطلبها سوق العمل، كما تعمل على تنظيم ملتقيات ومؤتمرات تهدف في المقام الأول لإيجاد فرص وظيفية لخريجي الجامعة .وشدد على أن جامعة الملك عبدالعزيز تحرص على توظيف خريجيها وليس فقط تعليمهم وتجويد المخرجات بشكل يلبي احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أنه سيتم على هامش المؤتمر توقيع اتفاقيات تعاون لتوظيف خريجي طب الأسنان وإقامة معرض مصاحب لشركات ووكالات وجامعات عالمية يهدف لاستقطاب عدد كبير من خريجي الكلية.وأعرب عن شكره صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته للمؤتمر ودعمه الدائم لمناشط ومبادرات الجامعة ، ولصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لافتا إلى أن المؤتمر يعتبر من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان في المنطقة، والذي يقام كل أربع سنوات، إذ يستقبل أكثر من (2000) ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان، وشعار المؤتمر لهذا العام هو "التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى"، تماشيا مع رؤية الجامعة ورؤية المملكة ٢٠٣٠.وكشف اليوبي أن المؤتمر الدولي الخامس لطب الأسنان يأتي متزامنًا مع حصول كلية طب الأسنان بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية (كودا)، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد ويتميز بطرحه لأحدث المواضيع المواكبة لآخر التطورات في مجال طب الأسنان، ومواجهة أبرز تحديات التخصص في مجتمعنا، وسيتم عقد ثلاث محاضرات وندوات علمية متزامنة في نفس الوقت، بالإضافة لمجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل على مدى أيام المؤتمر، وتنظيم معرض مصاحب يضم أكبر الشركات ذات العلاقة في طب الأسنان .وأشار إلى أن المؤتمر يستضيف نخبة من المتحدثين العالمين المتميزين في مختلف مجالات طب الأسنان لنقل خبراتهم وأبرز ما توصل إليه طب الأسنان الحديث، ومتحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، واستضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان ، كما سينظم خلال المؤتمر أول هاكثون في براءات الاختراع بمجال طب الأسنان على مستوى المنطقة ، ويشهد برنامج المؤتمر عقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان في المملكة.من جهته أوضح عميد كلية طب الأسنان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالغني ميره ، أن الندوات المصاحبة للمؤتمر ستتطرق للعديد من المسائل التي تهم الممارس الصحي بصفة عامة، وممارس صحة الفم والأسنان بصفة خاصة، كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان والعديد من القضايا الأخرى.// انتهى //00:27ت م0348