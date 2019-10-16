ليل 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسفاز المنتخب الجزائري على نظيره الكولومبي بثلاثة أهداف دون مقابل اليوم في مباراة ودية دولية.وتقدم بغداد بونجاح للمنتخب الجزائري بالهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف قائد الفريق رياض محرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و 64 .وكان المنتخب الجزائري تعادل وديًا في بداية الأسبوع الجاري مع منتخب الكونغو 1/1 ، فيما تعادل المنتخب الكولومبي سلبيًا مع مضيفه التشيلي.// انتهى //00:27ت م0350