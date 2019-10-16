الدرب ١٦ صفر ١٤٤١هـ الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠١٩م. واسأغلقت محافظة صبيا بالتعاون مع بلدية وشرطة المحافظة اليوم، ثلاثة مواقع لنهل الرمال بعدد من المواقع بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وأوضح محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، أن المواقع المغلقة شملت موقع لنهل الرمال غرب طريق الحزام بالمحافظة ، وموقع بمركز الشقيق وثالث بقرية منشبة التابعة للمحافظة.وأكد استمرار اللجنة المكلفة من المحافظة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ حملات ضبط المخالفين لهذه المواقع ، وتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال، وإجراء أقصى العقوبات بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة، وما ينتج عنها من أضرار اقتصادية وبيئية، وحجز جميع الآليات المخالفة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، داعيا الجميع إلى التعاون لكل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.//انتهى//00:27ت م0351