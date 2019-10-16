المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسغادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان المدينة المنورة اليوم, متوجهاً إلى بلاده, بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، و مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //00:41ت م0354