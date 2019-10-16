أديس أبابا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسلقي 22 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم في انهيار أرضي بمنطقة كونتا جنوب أثيوبيا.ونقلت القناة الحكومية عن مكتب رئيس الإقليم قوله إن المساعدات تصل إلى المناطق المتضررة، محذرًا من أن استمرار هطول الأمطار الشديدة قد يتسبب في حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.ويُعد الوقت الحالي موسم الأمطار في جنوب أثيوبيا ودول أخرى في المنطقة.// انتهى //01:11ت م0356