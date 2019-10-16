الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واساختتمت فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية مساء اليوم على فعالية ناجحة بكل المقاييس ضمن فعاليات موسم الرياضوأعلن المنظم نادي الصقور السعودي اليوم عن الفائزين بجوائز مسابقة "ريشة صقار" التي نظمت خلال أيام المعرض وبلغت جوائزها ما يقارب 200 ألف ريال، توزعت على خمسة أقسام من الفنون التشكيلية.وفي ختام النسخة الثانية من المعرض الذي أقيم في واجهة الرياض على مدار خمسة أيام، تم توزيع جوائز المسابقة وفق تقييم لجنة التحكيم المشكلة من نخبة من المختصين والأكاديميين برئاسة فهد غرمان الجبيري، بواقع 15 ألفاً للفائز بالمركز الأول، و12 ألفاً للثاني، و10 آلاف ريال لصاحب المركز الثالث وذلك لكل مسار من المسارات الخمسة.وفاز بالمركز الأول في مسار "الواقعية التأثيرية" محمد عسيري، وحل ثانيا أحمد الجدعان، ثم سلمان الأمير.أما عبدالله الأحمري فنال الجائزة الأولى في المسار "التجريدي"، بينما جاء في المركز الثاني بكر عبدالسلام، وعبدالله الرشيد ثالثاً.وذهبت جائزة المسار "السريالي"، إلى ماجد الغامدي على قمة الترتيب، وتلاه زيد الميموني ثم وجدان آل فرحان.وفازت سكينة علي بالجائزة الأولى في مسار "الفن الرقمي"، وحل ثانياً صالح الحجيلان، ثم نادية المطيري.وفيما يتعلق بمسار النحت، فجاءت النتائج بالترتيب؛ أحمد المالكي وهناء الخميس ومحمد الحارثي.يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي 2019، خصص ركناً تحت عنوان "الصقر بريشة فنان" لمسابقة رسم ونحت حي للصقور للفنانين والموهوبين من الجنسين، لرسم لوحات عن الصقور ضمن الفروع المختلفة للفنون التشكيلية، وتنافس خلالها الفنانين المرشحين وفق معايير وضوابط وضعتها لجنة مكونة من أستاذة أكاديميين وفنانين أصحاب خبرة طويلة في هذا المجال، بمشاركة 60 فناناً طيلة أيام المعرض.// انتهى //01:33ت م0357