الرياض 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسنظم نادي الصقور زيارة لعدد من الأطفال المنومين بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، وعدد من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام " إخاء" في معرض الصقور والصيد والسعودي 2019 مساء اليوم في ختام فعاليات المعرضوتجول وفدا مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية وجمعية إخاء داخل أقسام وأركان معرض الصقور والصيد في اليوم الخامس من فعاليات نسخته الثانية.واستمتع الأطفال أبطال التحدي من ذوي الإعاقة، بما شاهدوه خلال جولتهم في المعرض من الصقور بأنواعها المختلفة، والصقارين والصقارات، وقصص الشواهيق، والسيارات المعدلة الخاصة برحلات الصيد والبر، والمنتجات المختلفة المتعلقة بالصقور وصيدها ورعايتها، والرسومات والأعمال الفنية الإبداعية من قبل الرسامين والرسامات بالمعرض.وقام وفد المدينة من الأطفال بالتقاط الكثير من الصور التذكارية من داخل المعرض مع الصقور، وفي جنبات الأركان والأقسام المختلفة، وسط تفاعل كبير من زوار المعرض.من جهته قدم مسؤول دعم المرضى المجتمعي في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية عبد الله الفيفيالشكر لنادي الصقور السعودي على هذه الدعوة الإنسانية الجميلة والاستقبال والاحتفاء الراقي.وأشاد بتنظيم نادي الصقور لمعرض الصقور والصيد السعودي ٢ واصفاً المعرض بالمبهر من ناحية التنظيم وسلاسة الدخول والتجول في كافة الأركان بيسر، مبيناً أن وفد المدينة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قضوا وقتا ممتعاً خلال جولتهم في المعرض، ولا سيما حمل الصقور والتصوير معها وزيارة قسم السيارات المعدلة، مشيراً إلى أنهم استفادوا أيضاً بالكثير من المعلومات المهمة والشيقة عن الصقور وتاريخ تربية الصقور في الجزيرة العربية والمملكة.وقال الفيفي: "حققت زيارة الوفد لمعرض الصقور والصيد الهدف منها وأحد أهم أهداف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية وهي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، فهم جزء منه، وأن يتعاملوا مع الناس بشكل طبيعي، فمسؤوليتنا دعم هؤلاء الأطفال الفئة الغالية لدينا جميعا وتقريبهم من المجتمع، ونأمل أن يكونوا هم الداعمين في المستقبل لأبطال تحدي الإعاقة".وفي نهاية الزيارة، كرم رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الصقور والصيد السعودي شاكر الحميداني، وعضو مجلس إدارة نادي الصقور ناصر الناصر وفد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، ووفد المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء".// انتهى //01:34ت م0358