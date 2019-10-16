الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء باكستان المستجدات الإقليمية والدوليةالملك: نقدر لروسيا دورها الفاعل في المنطقة والعالمخادم الحرمين يستقبل رئيس لجنة الصليب الأحمرأمام خادم الحرمين.. سلطان بن أحمد يؤدي القسم سفيراً لدى البحرينالملك وولي العهد يهنئان قيس سعيّد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.... ويعزيان الإمبراطور ناروهيتو في ضحايا الإعصارالأمير محمد بن سلمان وعمران خان يستعرضان مجالات التعاونولي العهد وبوتين يتجولان في حي الطريفمجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على شمال سوريةالرئيس الروسي يغادر الرياضأمير الرياض يلتقي مدير الشؤون الإسلامية وسفير قبرصأمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان رمان الشيحية الثالث ...مساء اليومالرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياضالجبير يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكةسلطان بن سلمان: إعلان النوايا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحة والرحلات المأهولةشوريّون يعترضون على وضع عدادات على الآبار.. ويطالبون بعدم تحميل المواطن أعباء ماليةالطائف تستضيف المؤتمر العربي السادس للروبوتتعديل الغرامة المالية في لائحة الذوق العامالقصيم تطلق مؤتمر مبادرات الشباب العربي.. نهاية أكتوبرالحوثي يتخلص من حلفائه.. وينقل مختطفين لمعسكرات بصنعاءمبادرة يمنية لإدخال النفط إلى الحديدةاتهامات بـ«جرائم حرب» تواجه تركيالندن تعلّق تصدير الأسلحة إلى تركيااحتجاجات كاتلونيا تلغي وتؤجل عشرات الرحلات// يتبع //06:02ت م0003