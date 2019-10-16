عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء باكستان المستجدات الإقليمية والدولية
الملك: نقدر لروسيا دورها الفاعل في المنطقة والعالم
خادم الحرمين يستقبل رئيس لجنة الصليب الأحمر
أمام خادم الحرمين.. سلطان بن أحمد يؤدي القسم سفيراً لدى البحرين
الملك وولي العهد يهنئان قيس سعيّد بفوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية.... ويعزيان الإمبراطور ناروهيتو في ضحايا الإعصار
الأمير محمد بن سلمان وعمران خان يستعرضان مجالات التعاون
ولي العهد وبوتين يتجولان في حي الطريف
مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على شمال سورية
الرئيس الروسي يغادر الرياض
أمير الرياض يلتقي مدير الشؤون الإسلامية وسفير قبرص
أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان رمان الشيحية الثالث ...مساء اليوم
الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض
الجبير يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
سلطان بن سلمان: إعلان النوايا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحة والرحلات المأهولة
شوريّون يعترضون على وضع عدادات على الآبار.. ويطالبون بعدم تحميل المواطن أعباء مالية
الطائف تستضيف المؤتمر العربي السادس للروبوت
تعديل الغرامة المالية في لائحة الذوق العام
القصيم تطلق مؤتمر مبادرات الشباب العربي.. نهاية أكتوبر
الحوثي يتخلص من حلفائه.. وينقل مختطفين لمعسكرات بصنعاء
مبادرة يمنية لإدخال النفط إلى الحديدة
اتهامات بـ«جرائم حرب» تواجه تركيا
لندن تعلّق تصدير الأسلحة إلى تركيا
احتجاجات كاتلونيا تلغي وتؤجل عشرات الرحلات
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