وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( التقنية وتحسين مستوى السلامة ): أثناء استضافة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالـعزيز أمير المنطقة الـشرقية في مجلس الإثنينية الأسبوعي منسوبي مرور المنطقة الشرقية حيث تقدمهم مدير مرور المنطقة الشرقية ركز سموه على أهمية تطوير وتحديث قدرات الضبط وتقديم الخدمات ورفع مستوى الـسلامة المرورية على طرق المملكة باستخدام أحدث الـتقنيات المتطورة، ولا شك أن وزارة الـداخلـية ممثلـة بالأمن الـعام سخرت كافة الإمكانيات البشرية المؤهلة للوصول إلـى أقصى غايات السلامة المرورية على الطرق بالمملكة، فالجهود المبذولة في هذا الصدد مشهودة وملموسة من قبل كافة فئات المجتمع السعودي.وتابعت : ولا شك أن دور المجتمع لمقابلة تلك الجهود لابد أن يكون مقرونا باحترام الأنظمة المرورية واحترام سالكي الطرق والحفاظ على خصوصية الآخرين والبعد أثناء الـقيادة عن الانشغال بغير الـطريق؛ ضمانا لـسلامة الجميع، فالأجهزة الإلكترونية تشكل خطرا كبيرا أثناء استخدامها، ولابد للوصول إلى أرفع مستويات السلامة من الـتحلـي باحترام ثقافة الـطريق ومن سماته عدم الانشغال بأي لـون من ألـوان الاتصالات أثناء الـقيادة؛ ضمانا لسلامة من يقود المركبة وضمانا لسلامة المشاة، ولابد في الـوقت ذاته عدم الـتهاون مع قائدي المركبات المخالفين لأنظمة المرور وعدم السماح لهم بمخالفة تلك الأنظمة.وواصلت : وإزاء ذلـك فإن من الـضرورة بمكان الـرفع من مستوى الـرادع الأخلاقي لدى أصحاب المركبات وعدم التهاون مع من يرتكب الأخطاء المرورية، فتطبيق الأنظمة المرعية من شأنه المحافظة على الأرواح والمحافظة على سلوكيات الطرق الصحيحة، والالتزام بالأنظمة المرورية مسؤولية وطنية لابد من مراعاتها، فقواعد الـسلامة تقتضي الالـتزام بتلك الأنظمة التي تستهدف تحقيق السلامة للجميع، وتستهدف في ذات الوقت ردع المتهورين والمخالفين الذين لا يلقون أهمية لتلك الأنظمة المرورية، وتقتضي التعامل مع المخالفين بحزم، فالدور العقابي عبر الأجهزة التقنية المعمول بها حاليا أضحى ضرورة ملحة للغاية.وختمت : المساهمة الفعلية في رفع مستوى الـسلامة تقتضي الالـتزام بالأنظمة المرورية تعزيزا لـهذا الـهدف، ومن الملاحظ أن استخدام تلك التقنية الحديثة على الطرق أدى بشكل تدريجي منذ الأخذ بها في التقليل من الحوادث المرورية المؤسفة على الطرق، ولابد من استمرارية تطبيق تلك التقنية حفاظا على سلامة أصحاب المركبات وسلامة المشاة والوصول إلى الغاية المنشودة في رفع مستوى السلامة للجميع، وهذه مهمة تضطلع بها الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق فعالـيات تلـك الـتقنية الـتي أدت بالـفعل إلـى التقليل من الحوادث، فهي تجربة ناجحة أثبتت جدواها في تحقيق السلامة المرجوة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في هذا الوطن المعطاء.// يتبع //06:02ت م0005