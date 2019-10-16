اقتصادي / "دور رواد الأعمال في اقتصاد المملكة" حلقة عمل في السيح غدا
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
السيح 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
تنظم كلية المجتمع التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدا الخميس ، حلقة عمل حول دور ومساهمة رواد الأعمال في اقتصاد المملكة ، وذلك بمقر الكلية في حي المنتزه بمدينة السيح.
وتأتي الحلقة التي يشارك فيها نخبة من المتخصصين ضمن سلسلة البرامج المجتمعية التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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07:28ت م
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