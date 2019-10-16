السيح 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس‏تنظم كلية المجتمع التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غدا الخميس ، حلقة عمل حول دور ومساهمة رواد الأعمال في اقتصاد المملكة ، وذلك بمقر الكلية في حي المنتزه بمدينة السيح.وتأتي الحلقة التي يشارك فيها نخبة من المتخصصين ضمن سلسلة البرامج المجتمعية التي تنظمها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //07:28ت م0009