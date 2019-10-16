المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن رياحاً نشطة, وسحباً رعدية على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.وبينت أن التأثيرات المصاحبة للحالة المناخية تشمل نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وذلك بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً, وحتى الثامنة مساءً.// انتهى //08:18ت م0012